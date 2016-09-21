聯合國漁業會議遭拒 漁業署：繼續努力

我要評比

農委會漁業署 2名官員7月前往義大利參與聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）被拒於會議外。農委會漁業署署長陳添壽對此表示，「目前比較緊縮」，他會繼續努力。

立法院經濟委員會今天安排農委會進行業務報告，曹啟鴻率幕僚與會報告及備詢。

民進黨籍立委黃偉哲質詢相關議題時，農委會漁業署署長陳添壽回覆，遭拒入場當天，與會的 2名漁業署官員是以「台灣水產協會」及「對外漁協」等非政府組織（NGO）身分報名參加，並非正式代表，也不是列席人員，沒有任何表決權、發言權。

陳添壽還說，換證時有提出中華民國護照，結果代表對外漁協的官員先行進場，另一位則被阻擋不得入場，然而對外漁協代表隨後也被要求出場，之後雖請求協助，但是「有困難」。

黃偉哲憂心，這次處境比上一次出席比利時舉辦的鋼鐵會議「更慘」，詢問本次事件是否「單一事件」？陳添壽說，應是「單一事件」。

但陳添壽之後被時代力量黨籍立委徐永明追問，這個會議是2年舉辦一次，「評估過下一次情況如何？」時，陳添壽表示，「目前是比較緊縮」，他會繼續努力。1050921

(中央社)