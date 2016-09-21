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曾銘宗赴監院告發兆豐案 盼勿政治化

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曾銘宗告發兆豐金案
國民黨立委曾銘宗21日前往監察院告發兆豐金案，要求監察院盡速介入調查，強調自己曾任金管會主委，不會逃避應承擔之責任，更不願接受泛政治化的惡意抹黑。（陳信翰攝）
曾銘宗告發兆豐金案
國民黨立委曾銘宗21日前往監察院告發兆豐金案，要求監察院盡速介入調查。（陳信翰攝）
曾銘宗告發兆豐金案
國民黨立委曾銘宗（左）告發兆豐金案，由值日監委王美玉（右）受理。（陳信翰攝）

國民黨立委、前金管會主委曾銘宗今天上午檢具告發書，向監察院提出告發，希望監察院儘速介入調查「兆豐案」。

曾銘宗表示，金管會雖然已經對兆豐銀行前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿等6人做出撤職處分，行政院也成立「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」積極追查相關責任，但各界仍一再將兆豐案泛政治化，模糊案情焦點，而他本人更因為前金管會主委的身份一再受到影射、抹黑，因此只能仰賴監察院調查，以召公信。

曾銘宗說，不論是檢調、政院、監院的調查，他都不會逃避應承擔之責任，但決不能接受泛政治化的抹黑。他也指出，於金管會主委任內修正「內稽內控辦法」、發布「銀行業防制洗錢作業注意事項」，都分別強化監理並完備相關法令制度。國內金融業也要記取教訓，確實建立法令遵循企業文化，落實防制洗錢工作。

(中時)

關鍵字：兆豐銀曾銘宗監察院
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