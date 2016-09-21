MLB》老爹開轟、貝茲200安 紅襪穩龍頭
美聯東區龍頭波士頓紅襪21日客場交手巴爾的摩金鶯，「老爹」歐提茲(David Ortiz)在7局上敲出3分炮，用本季第36號全壘打助球隊以5比2轟下6連勝，這也讓紅襪在美聯東區與排名第2的多倫多藍鳥拉開4.5場勝差，分區封王魔術數字降至M8。
40歲老爹，本季表現完全不像今年季後要退休的球員，生涯最後一次造訪金鶯主場，老爹在系列賽前2戰都轟出全壘打，其中此役他在7局上球隊以2比1領先時，用3分全壘打轟退金鶯，帶領球隊獲勝，個人本季也累積121分打點。
原本紅襪在美聯東區遭到藍鳥及金鶯緊追，紅襪此戰贏球後，龍頭寶座越坐越穩，目前與藍鳥拉開4.5場勝差，而賽前和藍鳥並列美聯外卡領先的金鶯，在近6戰輸了4場後，目前落後紅襪達5場勝差。
至於紅襪外野手貝茲(Mookie Betts)，此戰5打數敲3安打，本季累積201支安打，成為隊史第3位達成單季200安球員，也是大聯盟史上第7位達成單季至少200安、40支二壘打、30轟、20次盜壘成功的球員，以23歲之齡達成此里程碑，更是史上第2人。
(中時電子報)
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