廢特偵組？邱太三支持 顏大和沒意見

我要評比

法務部長邱太三（右）、檢察總長顏大和（左）。（姚志平攝）

立法院司法及法制委員會21日審查廢除特偵組相關提案，面對立委的詢問，法務部長邱太三支持廢除特偵組，回歸偵查常態。

檢察總長顏大和表示一切尊重立法院及法務部的決定，但要廢的話，理由絕對不接受說特偵組濫權。

(中時)