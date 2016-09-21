聯大總辯論登場 巴拿馬連3年未發言挺台

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71屆聯大總辯論今天登場，全球百餘位國家領導人參與，首日安排巴西、美國、南非等32個國家元首或總理講話，台灣友邦巴拿馬總統瓦雷拉也發表演說，但並未提及台灣。

包括今年在內，巴拿馬已經連續3年沒有在聯大或總辯論的時機為中華民國發聲。

今年是總統蔡英文上任首次因應聯合國大會，政府並未提案，而是延續前政府洽請友邦利用聯大及總辯論的時機替台灣發聲，支持台灣參與聯合國專門機構，同時請友邦致函聯合國秘書長，表達中華民國台灣參與的心願，目前友邦仍在連署中，還未決定何時遞送。

在中華民國22個友邦中，前2年有16國友邦替台灣仗義執言，多集中在亞太、加勒比海及非洲友邦，中美洲各國友邦多未提及台灣。

巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela Rodriguez）今天排在第29位發言，由於是首日議程，各國元首談話冗長，議程嚴重耽誤，瓦雷拉到晚上才結束發言。

自前總統李登輝1993年推動重返聯合國運動以來，1993年至2008年，台灣每年都透過邦交國提案，交由總務委員會進行辯論，討論是否納入大會議程，但皆未獲結果。前總統陳水扁任內曾推動公投入聯，2007年還發生致函秘書長潘基文遭退函的風波。

前總統馬英九2008年上任後，從2009年至2015年，未再提案，而是改以洽請友邦在總辯論替台灣發聲，支持台灣有意義參與聯合國專門機構。1050921

(中央社)