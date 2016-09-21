蔡丁貴坦承領18趴但贊成取消
自由台灣黨主席蔡丁貴今天入監服刑前接受電台訪問時，認為18趴是不公不義的制度，坦承自己領有18趴，領了去街頭抗爭，「我贊成取消，18趴沒有道理」；改變它，就是自己出來把它推翻。
蔡丁貴因妨礙公務罪名，被判拘役30天，上午10時到台北地檢署報到。不過，報到前，他先接受電台專訪，認為18%不公不義，但自己退休有領18%，因為他領了之後，要到街頭上抗爭，推動改革。
蔡丁貴3年前從台大教授退休後，目前是台大土木系名譽教授，一個月的退休金約新台幣8萬多元。18趴的本金，約100多萬元，利息約1萬5000多元，退休金都是太太在管理。
對於領取18趴，主持人罵蔡丁貴沒有良心。對此，蔡丁貴說，「罵我沒有關係，既然我任無這個體制是不合理的」，「我既然受了這個照顧，我認為要改變它，就是自己出來把它推翻」。
蔡丁貴也認為，這個制度，不公不義的制度，主持人質疑，「你幹嘛領？」，他回答「因為你不領，也是被中國國民黨政府亂花錢」，「我領之後，來替人民主張廢除18趴，去街頭抗爭，把流亡政府推翻」。
「我當然贊成取消（18趴），18趴沒有道理」，蔡丁貴說，年金制度應改為沒有職業分別的基礎年金，所以他要站出來抗爭。
如果取消，幫他管錢的太太會不會反對？蔡丁貴說，太太應該會覺得很可惜。1050921
(中央社)
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