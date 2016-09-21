國民黨5.2億台支 黨產會要求清償提存
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今天表示，國民黨在條例公布後開立10張、共5.2億元台支，已有1張兌現，黨產會已要求，國民黨未來若要兌領其他9張支票，台銀應清償提存。
顧立雄上午召開記者會表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」8月10日公布後，中國國民黨隔天就在永豐商業銀行臨櫃提領新台幣5.2億元，換開面額5200萬元的台灣銀行支票10張。其中1張在9月1日分別兌現存入郵局受託薪資帳戶，以及其他100多人薪資帳戶內，黨產會對此函請國民黨解釋。
顧立雄表示，國民黨回覆表示，這是在8月11日提領，委員會無權處理，但根據條例規定，條例公布日後就禁止處分。委員會昨天開會決議，已通知永豐銀行，對於國民黨提領的帳戶內剩餘款項，只准存入，不准提領或匯出。
他表示，另外也通知台灣銀行，對於還沒兌領的9張台支，一旦有人持該等支票向金融機構提示請求兌領，台灣銀行應立即將該應付票據債務清償提存，以待清償責任。相關決定已分別送達永豐銀行及台灣銀行。
至於已兌領的1張支票，顧立雄表示，由於金額已存入可以被認定善意第三人手中，必須透過聽證程序認定後才能命移轉。
對於委員會的決議是否有效力？顧立雄表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有賦予委員會職權，事前也有和銀行局及相關金融機構做溝通。1050921
(中央社)
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