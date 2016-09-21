國造海巡雙艦成軍 總統：善盡國際義務
海巡署國造1000噸級「台東艦」及「屏東艦」今天在高雄成軍，總統蔡英文南下校閱，她致詞說，造艦不是為展現武力，而是為海洋永續發展及國際海上救援善盡國際義務。
成軍典禮上午在海軍新濱碼頭舉行，蔡總統南下校閱海巡署陸上部隊、宣達成軍令、親授艦旗，隨後並登屏東艦視察航儀、高壓水砲及40快砲等裝備，驗收海巡署強化海巡編裝成果，並展現政府捍衛主權及維護漁權決心。
蔡總統說，台灣四面環海，位處在第一島鍵中心，地理位置重要，做為海洋國家更需要把資源投入海岸巡防上，「因為確保國人在海上生命財產的安全是我們向海上發展的重要基礎」。
她說，「近來我國周邊海域頻頻發生爭議，海巡同仁必須肩負起護漁工作，保衛台灣漁民，捍衛我國海權」，因此建立穩固的海洋執法力量，相信也是國人的共識及期許。
總統表示，2000年海巡署成立後，整合政府的力量及各機關的事權，全力執行海域執法、海事服務及海洋事務3大核心任務，從查緝海洋走私偷渡、維護海岸秩序到保障國人海上生命安全，都可看見海巡英勇的身影。
蔡總統並祝兩艘巡防艦生力軍揚帆萬里。
海巡署表示，台東艦（CG-133）及屏東艦（CG-135）全由國人自行設計、建造，有效貫徹「國艦國造」政策，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，全長87.6公尺、船寬12.8公尺，配攜2部主機，具雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，可讓航行敏捷與穩定，航速可達24節，續航力6000浬，將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊。1050921
(中央社)
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