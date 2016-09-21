馬英九秋刀對聯題 專家：難度有80分

前總統馬英九今天為東吳大學全球徵聯活動，出題「秋刀出鞘漁民笑」。專家指出，此題有雙關比喻，又有動感和畫面，呈現台灣魚獲豐收意涵，要對出下聯不容易，「難度有80分。」

東吳大學中文系舉辦全球徵聯活動多年，今天公布題目後，預計於明年3月30日截止收件。馬英九拿出101年視察高雄前鎮漁港時出的舊題，當時一時沒人對出，希望這次透過全球徵聯，找出好的下聯。

馬英九解釋當時情境，那年台灣秋刀魚魚獲量達20萬噸，首度超越日本。他到高雄漁港時，看到漁船滿載秋刀魚歸來，漁民笑開懷，他靈機一動在裝秋刀魚的紙箱上寫出「秋刀出鞘漁民笑」7字。

東吳大學中文系主任鍾正道表示，馬英九出的上聯難度不低，上聯中將「秋刀魚」三字拆開，下聯也需比照辦理，第1、2、5字必須是一個名詞。

另外，秋刀又「雙關」為武器，因此能以「出鞘」比喻漁獲豐收的形象。鍾正道也提到，第2、4、7字必須押韻，要同時滿足上述要求，又要寓意深遠，「找到優秀下聯，看起來好像很容易，但其實不太容易。」

今天在東吳辦對聯展的專家劉志英也說，這題難度起碼有80分以上，詞義、詞性、平仄都要對得很整齊，確實不太容易，他一時也沒有想出好的下聯。

劉志英解釋，馬英九出的上聯除了有雙關寓意，還很「動感」、有畫面，包括刀出鞘、漁民笑，都展現出豐收的形象。更難的是，這上聯僅僅只有7個字，必須使用很精緻的語言，同時展現中華文化的深遠精髓。

劉志英提示，有興趣參加徵聯活動的民眾，或許可從動物方面去思考，先找出一個三個字的動物名，滿足第二字是武器，能有其他雙關寓意，第三字又能拆出來。

東吳徵聯活動截止收件時間為明年3月30日，鍾正道表示，「高手在民間」，相信只要給予充足時間思考，就能找出最好的下聯。1050921

(中央社)