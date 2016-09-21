馮世寬給自己打100分 藍委：自我感覺良好

國防部長馮世寬21日在立法院表示，給自己的表現打一百分，國軍會越來越好，自己也有自信把國軍官兵帶好。（姚志平攝）

國防部長馮世寬今天在立法院表示，他給自己的表現打一百分，他並表示國軍會越來越好，自己也有自信把國軍官兵帶好。另對外傳蔡英文總統放棄代號「雲峰」的中程彈道飛彈計畫，馮世寬表示，世界上沒有一個國家會把自己武器研發公開，因此他保留。

國民黨籍立法委員呂玉玲質詢馮世寬上任4個月以來發生這麼多事情，給自己打幾分？

馮世寬表示：「我給自己打一百分」。呂玉玲批評馮世寬自我感覺良好，如果她是馮世寬，絕對不敢給自己打分數，從雄三飛彈誤射、小白虐狗事件、戰車翻覆事件，馮世寬失言、神隱，「部長有扛起責任嗎？還敢給自己打一百分？」

馮世寬表示：「那是我給自己自信，而且要告訴所有官兵，我領導國軍！」呂玉玲說，不是要問馮世寬有沒有自信，而是經過這些事情給自己滿意度打幾分，馮世寬提高音量重申：「一百分！」

呂玉玲批評馮世寬自我感覺良好這樣做下去，國防體制雜亂無章，馮世寬表示：「不可能！他們會越來越好，而且我有自信把他們帶好。」

呂玉玲並指出，颱風救災卻傳出救災官兵吃白飯配罐頭，馮世寬說，救災大家都在努力，何必計較小事情？他並提高音量說：「救災官兵通通都沒飯吃嗎？」呂玉玲說，她支持國軍救災，希望國防部不要沒事罵軍人，有事才叫軍人來做，要多多體恤。

(中時)