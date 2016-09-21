檢察總長憂廢特偵組後 拉法葉海外查扣佣金打水漂

立法院司法及法制委員會今天審查特偵組存廢議題，檢察總長顏大和強調自己立場是短期內不應廢，長期要廢不廢尊重立院與法務部；但他也提到特偵組偵辦拉法葉案與幻象案在海外扣押300億，特偵組檢察官與海外互助有相當的互信，才讓我國在海外扣押至今，若特偵組廢除，其他國家不讓我國繼續扣押就完了。

顏大和認為若要廢除應該要先有配套，目前特偵組辦理司法互助的檢察官，一位是台北地檢署一位在台高檢，廢除後兩人要回到原單位，但他們已經取得跟國外互助的默契，後續人員歸建必須要開會協調，海外扣押該由台北地檢還是由台高檢來辦，後續還要來處理。

(中時)