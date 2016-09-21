國造海巡雙艦成軍 蔡：造艦絕非要展現武力

海巡署強化海巡編裝方案1000噸級最後2艘國艦國造的巡防艦屏東艦、台東艦21日在高雄舉行成軍典禮。(劉宥廷攝)

總統蔡英文頒贈國造雙艦模型給海巡署長李仲威。(劉宥廷攝)

總統蔡英文出席宣布，海巡將朝「裝備高科技化」及「高素質人力活用」兩項目標發展，強調台灣是負責任的國際參與者，造艦絕非要展現武力，而是要善盡國際義務。 (劉宥廷攝)

海巡署強化海巡編裝方案1000噸級最後2艘國艦國造的巡防艦屏東艦、台東艦21日在高雄舉行成軍典禮；總統蔡英文出席宣布，海巡將朝「裝備高科技化」及「高素質人力活用」兩項目標發展，強調台灣是負責任的國際參與者，造艦絕非要展現武力，而是要善盡國際義務。

強化海巡編裝發展方案規劃在2010年至2019年間，完成新建3000噸級巡防艦2艘、2000噸級巡防艦1艘、1000噸級巡防艦4艘、100噸級巡防艇28艘及延壽2000噸級巡防艦2艘、1000噸級巡防艦2艘；除100噸級巡防艇正陸續建造交船外，其餘大型艦艇已全數到位。

先前已有桃園艦、苗栗艦2艘同型艦成軍服役，屏東艦與台東艦是該案最後2艘到位的大型巡防艦，今在高雄新濱碼頭的成軍典禮，總統蔡英文親自到場主持見證。蔡總統說，海巡署從查緝走私、偷渡、維護海域秩序到保護國人海上安全，政府會持續支持海巡船艦重建計畫，將採取國艦國造。

蔡英文指出，海巡有2項發展方向，首先是裝備高科技化，現有的船隻要強化指管通勤系統，未來更要建立高科技偵防設備，更有效達成任務；其次是高素質人力活用，海巡署應當善用軍方及警方所培養出來的專業人員，平時跟警方充分配合，戰時也成為保家衛國的戰力。

蔡強調，台灣是負責任的國際參與者，我們造艦絕非要展現，而是要善盡國際義務；從過去至未來，我們都會持續投入包括查緝走私、海難救助、海洋生態保育等工作。

台東艦及屏東艦貫徹國艦國造政策，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，全長87.6公尺、船寬12.8公尺，航速最高可達24節，續航力6000浬（約1萬1112公里），配備最大射程達120公尺的高壓水砲、20公厘機砲及40公厘快砲，日後將配置至東部、南部地區機動海巡隊。

(中時)