國際會議遭陸方打壓 曹啟源：政治掛帥思維要改變

農委會主委曹啟鴻21日到立法院備詢。（姚志平攝）

對於今年7月農委會漁業署2名官員參加聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）會議時，因出示我國護照，被中國人員發現並施壓，最後主辦單位將我2官員驅離出場一事，農委會主委曹啟鴻表示他感到非常遺憾，希望大陸停止打壓，政治掛帥的思維應該要改變。

(中時)