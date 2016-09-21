保險仲介勾串醫師 詐領6000萬保險金
刑事局去年7月接獲保險犯罪防制中心提供情資，指余姓女子等異常申請理賠保戶，涉嫌自2011年起共同向台北、桃園、高雄等特定醫院及特定醫師求診，由醫師開立不實診斷證明書、不實住院紀錄及收據等，藉此詐領高額醫療理賠保險金，經擴大比對，研判涉案人數約60餘人，受害壽險公司約數10家，牽涉醫療理賠保險金至少6000萬元，遂報請桃園地檢署檢察官呂象吾指揮偵辦。
警方調查，擔任保險仲介的何姓女子，以每次數萬至數十萬元的代價，與桃園、高雄等醫師共謀，以虛偽病情安排假病患開刀及住院，由醫師或護理師將自費型「減肥手術」虛偽診斷為「胃潰瘍、橫膈膜疝氣」，將「自願性剖腹生產」虛偽診斷為「前置胎盤、產前出血」等「非自願性剖腹生產」症狀，再以此診斷書向各保險公司申請高額理賠，以獲取不法利益。
刑事局偵查第七大隊經長期跟監、埋伏，昨日出動百餘名警力，兵分19路前往台北、桃園及高雄3間醫院診所等處所執行搜索，當場並通知、逮捕詐保集團犯嫌何女及2名醫師等20人到案，現場並查扣存摺、紅包袋、保險單、現金、醫療單據及診斷證明書、病歷資料等證物，另為保全日後追徵，向法院聲請扣押其房產、土地及金融帳戶等予以查扣及禁止處分，以防止其脫產。訊後，今依詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。
(中時)
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