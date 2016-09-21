巴西前總統魯拉涉貪 法官裁定須受審
法官今天裁定，巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）必須為貪汙案受審。檢方指控這位深孚眾望的左翼總統策劃大規模挪用巴西石油公司（Petrobras）資產。
法新社報導，調查巴西石油公司弊案的法官莫拉（Sergio Mora），接受偵查魯拉的檢方上週提出的控告，讓魯拉成為巴西石油公司案中即將受審的最高階官員。巴西若干具有權勢的企業經理與政治人物已因此案下台。
莫拉做出裁決時表示：「由於握有（魯拉）對此負責的足夠證據……我接受起訴。」
檢方指控70歲的魯拉收到相當於370萬巴西幣（110萬美元）的賄款。
前工會領袖魯拉夫婦還遭控收下一棟海濱公寓，以及讓大型建設公司OAS資產整修。OAS是涉及巴西石油公司資產侵吞計畫的公司。
更嚴重的是，檢方上週點名魯拉是這項計畫的「最高指揮官」。在巴西石油公司數10億資產遭挪用多數期間，魯拉擔任巴西總統。
路透社報導，魯拉律師團在註記為今晚的電子郵件中重申，他們的客戶沒有犯罪，並稱莫拉是「公正」的法官，正在進行政治迫害，以讓這位前總統鋃鐺入獄。
魯拉在律師團於紐約安排的場合透過視訊表示，這些指控根本是場「鬧劇」。他說：「正在發生的事情不會將我擊倒，只會激勵我走出來發表更多言論。」他又說，他會「持續抗爭」。
若干專家表示，莫拉的裁決可能將阻礙魯拉於2018年競選總統重返政壇，也可能破壞工黨（Workers' Party）奪回政權、甚至存活的希望。
儘管工黨與數個前盟黨面臨貪汙指控，最近民調顯示，魯拉仍是支持率最高的2018年總統人選。（譯者：中央社張曉雯）1050921
(中央社)
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