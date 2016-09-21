林煒性教育超窘 扮狗仔偷看女兒追求者
藝人林煒在節目「一袋女王」坦言性教育常是尷尬含糊回應，還曾把相機當望遠鏡，像狗仔一樣躲在遠處，偷看女兒和追求者一舉一動，避免被發現。
衛視中文台「一袋女王」是藝人曾國城、嚴立婷主持，日前邀藝人林煒、Julie、余皓然、錢盈潔上節目，分享如何教導孩子性教育及發生的趣事。
林煒育有一雙兒女，坦言性教育多是鴕鳥心態、含糊回應，面對兒子好奇詢問睡醒生理反應問題，林煒只是傻笑要兒子「走一走就好了」。第一次帶兒子去洗手間，當時兒子個子很小，頭抬起來剛好看見「小林煒」，直接發出「哇」，讓林煒當下非常害羞。
不知該如何解釋的林煒，只好尷尬回應兒子「你將來會跟爸爸一樣」，從此之後再也沒和孩子洗過澡及上洗手間。聽完林煒故事，曾國城笑說，「如果孩子的哇是怎麼會那麼小，現場就有一個爸爸會崩潰」。
16歲女兒外型亮麗，林煒很關心孩子與異性相處，有次女兒學校辦活動，老婆龔慈恩告訴他追求女兒的男生也會來，林煒就現場當起狗仔，拿相機當望遠鏡躲在遠處偷看女兒與對方互動，還安慰老婆說「沒關係，我們女兒很快就要出國唸書了」。1050921
(中央社)
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