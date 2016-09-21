兆豐案調查 黃國昌批金管會自我閹割

立委黃國昌（圖）21日在立法院表示，兆豐銀巴拿馬分行曾被當地主管機關裁罰，金管會為何未究責？兆豐案發生至今，為何未對前兆豐金董事長蔡友才執行假扣押？他質疑金管會的調查是「自我閹割」。中央社記者孫仲達攝 105年9月21日

立委黃國昌表示，兆豐銀巴拿馬分行曾被當地主管機關裁罰，金管會為何未究責？兆豐案發生至今，為何未對前兆豐金董事長蔡友才執行假扣押？他質疑金管會的調查是「自我閹割」。

立法院財政委員會首次開議，兆豐案成為立委關注焦點，民進黨立委吳秉叡、國民黨立委曾銘宗、賴士葆，時代力量立委黃國昌等人，輪番質詢金管會主委丁克華、財政部長許虞哲，以及兆豐金新任董事長張兆順。

吳秉叡詢問張兆順，兆豐銀是否真的有洗錢？張兆順表示，嚴格來說，應該是「兆豐銀的客戶」是否涉及洗錢，目前仍在調查中；兆豐銀紐約分行則是涉及應申報而未申報。

張兆順表示，他上任後隨即成立追查小組，將2012年至2014年兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行間的外匯交易逐筆印出並清查，中秋節當天已經加班趕工，將所有交易資料印出，目前尚在調查中。

曾銘宗質疑，蔡友才3月退休，但兆豐金董事長一職卻懸缺近5個月，為何代理期這麼長？許虞哲表示，520前他擔任常務次長，對此不是很了解；520後，繼任董事長人選由行政院決定。

曾銘宗追問，若張兆順提早接任，兆豐案是否會延燒至此？張兆順僅答，涉及人事問題，不便回應，「我沒有看法」。

曾銘宗要求，財政部應加強公股管理措施。許虞哲回應，本案主要是蔡友才未將美國金檢結果提報董事會，公股董事都不曉得此案，但財政部還是會追究責任，「董事長、總經理、董事，仍有應負責任」。

黃國昌批評，2010年至2012年期間，兆豐銀巴拿馬分行就已被巴拿馬金融監理機關裁罰過，主因是違反洗錢防制規定、存款開戶未確認身份、對可疑交易未留資料控管、匯款未依法留存受益人資料、無獨立法遵長等五大缺失。

黃國昌說，當時金管會為何未對兆豐究責，也未裁罰？丁克華說，金管會當時沒有裁罰，主因是巴拿馬分行已被罰了 2萬美元。但黃國昌質疑，今年兆豐銀紐約分行被美國裁罰 1.8億美元，為何金管會又對兆豐開罰新台幣1000萬元？

黃國昌批評，今年與當年，金管會為何有兩種不同處置方式？且金管會調查僅針對2015年至2016年，過去幾年的部分卻未納入，質疑金管會是「自我閹割」式的鋸箭調查。

黃國昌也表示，兆豐金目前啟動民事求償程序，但卻未向法院對蔡友才聲請假扣押，難道是給他脫產時間？張兆順回應，這是與公司法務單位研究的結果，覺得這樣處理比較好。但黃國昌顯然不滿，要求張兆順不可委由這樣的律師進行民事訴訟，57億元的罰款，不能由納稅義務人買單。1050921

(中央社)