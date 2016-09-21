美國人民幣業務清算行 中國銀行出線

我要評比

中國人民銀行（大陸央行）今天宣布，依人行與美國聯邦準備理事會（Fed）合作備忘錄相關內容，決定授權中國銀行紐約分行擔任美國人民幣業務清算行。

中新社報導，2015年9月，中美就進一步加強人民幣業務合作達成共識。經雙方溝通，今年6月舉行的第8輪中美戰略與經濟對話宣布將進一步發展在美人民幣交易與清算能力，指定美國人民幣業務清算行。

人行當時宣布與美國聯準會簽署在美建立人民幣清算安排的合作備忘錄，並同意將人民幣合格境外機構投資者（RQFII）試點地區擴大到美國，投資額度為人民幣2500億元。

人行上午公布，依上述備忘錄相關內容，授權中國銀行紐約分行擔任美國人民幣業務清算行。

至此，中銀已在台灣、香港、澳門、德國、法國、澳洲、馬來西亞、南非、美國等11個國家和地區擔任人民幣清算行。

中銀紐約分行是唯一資產超過500億美元、按照美國大型銀行標準監管的外國銀行分行，國際結算量占中美貿易總額1/4，美元清算量排名第10，是在美最大的陸資金融機構。1050921

(中央社)