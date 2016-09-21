布裘關係太糾結 170億身家分配費思量
10多年來，安潔莉娜裘莉與布萊德彼特一直是好萊塢呼風喚雨、光鮮亮麗、全球走透透的銀色夫妻檔，除了電影吸睛，做公益時，也一樣吸引鎂光燈焦點。
但根據美聯社報導，裘莉（Angelina Jolie）和彼特（Brad Pitt）育有6個孩子，美國和法國都有房產，加上共同擁有「裘莉彼特基金會」（Jolie-Pitt Foundation），有太多太多關係糾結不清。
布裘2004年開始交往，但直到2年前才步入禮堂，關係牽扯多年，現在要訴請離婚，當然有許多事難以處理，兩人共有財產如何分配，最後可能也得交由律師和會計師團隊決定。
洛杉磯離婚律師沃爾茲（Peter Walzer）表示，根據加州法律，夫妻存在婚姻關係時購置的資產，須於離婚時平均分配。富比世（Forbes）雜誌估計，布裘開始交往以來共同賺進5億5500萬美元（約新台幣170億元），2014年結婚後，稅前收入1億1750萬美元。
倘若布裘婚前沒有簽訂協議，離婚法官也沒有權限幫他們釐清財產分配。裘莉訴請離婚的文件中，並未說明兩人是否簽有這類協議。
現在布裘的當務之急，應該是擔心他們年齡在8到15歲的6個小孩，從今天兩人各自發布的聲明不難看出這點。裘莉將爭取監護權，只讓彼特擁有探視權。
除了小孩，基金會也是問題。兩人各自發的聲明並未提及會如何處置基金會，記者致電基金會留言，尚未獲得回應。
去年11月的稅務文件顯示，「裘莉彼特基金會」2014年資產約450萬元，那年布裘各自捐了61萬3000美元給基金會。（譯者：中央社鄭詩韻）1050921
(中央社)
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