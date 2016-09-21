邱創良告誹謗追訴權過期 陳水扁.羅文嘉獲不起訴
前親民黨立委邱創良不滿陳水扁、羅文嘉於1999年刊登廣告，指涉他涉嫌彰銀超貸案，提出加重誹謗告訴。案經陳水扁擔任8年總統而一度暫時簽結，追訴權時效早於2007年1月2日即完成，台北地檢署卻在追訴權期滿後近10年，於本周公告不起訴陳水扁、羅文嘉。
邱創良17年前提告指出，陳水扁參與2000年第10任總統選舉，羅文嘉則是扁競選指揮中心副總幹事，扁、嘉1999年12月23日以推出競選廣告為由召開記者會，虛構事實公然指摘他利用特權向銀行關說施壓，涉嫌彰化銀行超貸案，吸引晚報報導，扁競選網站甚至以「每個人都被國民黨A了3萬元」為標題，足以誹謗他名譽。
北檢指出，依案發時的刑法規定，誹謗罪屬最重本刑2年有期徒刑之罪，追訴權時效期間為5年、自開始偵查之日起算，本案發生於1999年12月23日，檢察官於1999年12月24日開始偵查，至2000年10月4日陳水扁因任總統免於追訴而暫時簽結，本案追訴時效加計停止時間後應為6年3月。
北檢指出，本案追訴權最遲於2007年1月2日已完成，因此依法不起訴。
(中時)
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