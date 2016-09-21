蔡政府不做飛彈打京滬 陸媒：早非台灣該想的
軍方權威消息指出，從李登輝到扁政府時代積極研發，能打到北京、上海的中程地對地飛彈，新政府決定不做了。大陸《環球時報》今發表「飛彈打北京上海，早非台灣該想的了」社評，認為台灣一年軍費僅約100億美元，就想開發能威懾大陸的武器，未免不切實際，隨著中國軍事能力對近海的有效覆蓋，美國怎可能火中取栗，庇護已公開反對的「台獨」？
《環球時報》表示，大陸這些年真正展現了戰略善意和耐心，大陸沒有把「和平統一」這一最終目標動輒掛在嘴邊，而是通過出台一波又一波惠台政策拉近兩岸關係。蔡政府至今拒絕承認「九二共識」，導致兩岸關係倒退一大步，即使台灣終結中程飛彈研製計畫是真的，也彌補不了這一變故。
兩岸關係的政治基礎動搖了，一點軍事調整驅散不了台海上空正逐漸重新聚攏的緊張。一旦政治緊張重新在台海定格，哪裡用得著發導彈，哪怕兩岸在自動步槍的級別上「擦槍走火」，局勢也將難以承受。
然而，旅美中國政論家陳破空過去受訪時直言，大陸根本不敢攻打台灣。有人說共產黨攻打台灣，美國會袖手旁觀？這是不可能的事情，美國在朝鮮半島部署薩德反導彈系統，不僅是北韓、連大陸的導彈運行也在美國的監測下，瞄準台灣的導彈於是失靈。
中國獨立評論員曹長青說，絕大多數中國人不會同意用兵台灣，因為陸股會崩盤，中共高層的太子黨也不樂見此事發生，因為出兵台灣將對他們的財源造成巨大影響，倘若對台挑釁失敗，習近平恐被共產黨高層拉下台。
美日不可能袖手旁觀，加上大陸國內經濟因素、權力鬥爭。陳破空認為，中共雖然不敢打台灣，但小動作會不斷，給台灣新政府各種難題，包括類似肯亞事件、陸客、外交戰等。
(中時)
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