藍營8縣市首長赴大陸 洪秀柱：苦民之苦
國民黨主席洪秀柱今（21）日上午出席新北市永和區105年重陽敬老「義剪、義燙、義診」活動，針對藍營8縣市首長赴大陸一事，她認為，藍營行政首長感受到地方的心聲，這都是感受人民之苦，苦民之苦想出來的方式。
洪秀柱指出，有人稱藍營8縣市首長赴大陸為分化台灣，不知邏輯從何而來，讓人想不通，綠營去大陸就不是分化台灣，蔡政府兩岸政策搞不定，造成民間生計很大困擾。
藍營行政首長感受到地方的心聲，特地到大陸去期盼打開一條通路，「這都是感受人民之苦，苦民之苦想出來的方式。」現今政府無法解決問題，又防堵別人去解決問題，令人不解。
關於黨產問題，洪秀柱表示，國民黨產沒有不法的問題，拿自己合法的錢，來支付黨部的運作，雇主發員工薪水是天經地義、法定義務，黨產管理委員會是「不當」的管理委員會，政治追殺動作不應無限上綱，連發員工薪水都不行，「會引起天怒人怨的！」
(中時)
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