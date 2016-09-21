被爆婚外情 陳彥伯坦承：我先喜歡她的
已婚的新黨籍台北市議員陳彥伯，遭周刊爆出開議前與一名「骨感妹」出遊，互動非常親密。陳彥伯上午出面回應，坦承「是我先喜歡她的」，兩人最近1到2個月開始感情升溫，太太不知情，昨晚有告知她目前狀況。
陳彥伯說，與太太十多年婚姻一直存在問題，現在還是未解，她在還有婚姻的狀況下喜歡別人，確實要向關心的人道歉。他已跟家人作充分的溝通，太太情緒非常平穩，至於後續如何處理婚姻關係，還要再討論。
對於周刊指出該女性是北市府官員，陳彥伯並未正面承認，僅說不要隨便揣測，並多次強調，所有責任與過錯由他一人承擔，不要針對女方。至於兩人是否繼續保持關係，他說，「以後會怎樣我也不知道。」
(中時)
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