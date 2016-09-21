沙鹿區農會百週年慶 捐救護車回饋地方

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沙鹿區農會百週年慶推廣紅土番薯並捐救護車回饋地方！（陳世宗攝）

沙鹿區農會今年成立滿100年，將於9月24日舉辦慶祝活動，包括花生、地瓜等農特產品創意料理及各式系列表演；為回饋地方，農會21日在台中市政府舉行救護車捐贈儀式，由市長林佳龍代表接受。

林佳龍感謝農會熱心公益並表示，沙鹿農會的紅土番薯品質良好，市府農業局將媒合中部科學園區與台積電公司，積極將產品行銷出去，讓農產品未來有固定市場通路，農民能放心耕作外，也讓全台中人都享用沙鹿紅土番薯的美味。

成立於1916年的沙鹿區農會，期間經歷改組、合併等，至今年已設立100年，今日農會在台灣大道市政大樓惠中樓召開記者會，提前為24日舉辦的「105年度沙鹿區花生、地瓜產業文化活動暨創會100週年慶」活動暖身，林市長在農業局長王俊雄及消防局長蕭煥章的陪同下出席，接受救護車捐贈外，也為沙鹿紅土番薯站台推銷。

「救人一命，勝造七級浮屠！」林佳龍說，救護車對於緊急救護相當有助益，車內的救護器材完備，讓緊急傷病患能載到院前獲得急救，也讓民眾生命多一層安全保障，非常感謝沙鹿區農會的熱心公益。

林佳龍稱讚沙鹿區農會產銷的紅土番薯，他年輕時曾在大肚山當兵，看見紅土番薯、花生、鳳梨與甘蔗等，都是台中特有土質生長出的農作物，品質相當良好，今天也特別來為農會的紅土番薯掛保證！

沙鹿區農會總幹事陳俊宏表示，今年適逢農會100週年慶，捐贈救護車給消防局第四大隊沙鹿分隊，希望回饋地方並提升救護能量；他也感謝林市長為紅土番薯代言，大肚山土質為紅土，栽種出來的紅土番薯鬆軟香甜。週六活動當天，將有番薯及花生創意料理美食品嘗、各式精彩表演節目，也將邀請百歲人瑞共同為沙鹿區農會創會100週年慶生。

(中時)