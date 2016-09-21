侵入校園偷龍柏 賣相不佳白費力

曾姓男子涉嫌侵入高中校園竊取龍柏，但因龍柏長得不夠筆挺，曾男找不到買家，竟將龍柏載回台南老家附近焚毀。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 105年9月21日

曾姓男子駕駛租來的轎車，進入高中校園竊取2株龍柏，但因龍柏長得不夠筆挺，曾男找不到買家，竟將龍柏焚毀，由警方查獲移送法辦。

雲林縣警察局斗南分局今天表示，斗南鎮某高中校園內的2株觀賞用龍柏日前遭竊，警方經連日查訪與調閱校園周邊監視器，發現曾姓男子涉有重嫌。

警方昨日循線逮捕曾姓男子，並在他租來的白色轎車上，查獲棉質手套、鋸子、黑色膠捲等作案工具，但未發現贓物龍柏。

曾姓男子向警方坦承，他駕駛租來的轎車進入校園偷竊龍柏後，由於龍柏長得不夠筆挺，賣相不佳，因此一直找不到買家，最後只好將龍柏載到台南老家附近的產業道路焚毀。

全案經警方偵訊後，依竊盜罪嫌將他移送雲林地檢署偵辦。1050921

(中央社)