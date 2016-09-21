南京土地競拍火熱 建商抽籤搶地
中國大陸部分二線城的房市熱潮不退，建商踴躍搶地。江蘇省南京市日前釋出7塊住宅用地均突破網上最高限價；為使市場降溫，建築開發商須參加「現場搖號」，由老天爺決定能否搶得土地。
中新網報導，南京部分地區近年房價翻倍暴漲，房市高燒難退。為降溫房市，南京市政府規定，網上競價達最高限價90%時，必須終止競拍，土地所建商品住房必須現場銷售，此一規定也適用於土地競拍市場。
南京國土資源局20日釋出的7塊住宅用地，全部遭遇瘋搶，短短3至5分鐘內，網上有百輪競價，突破最高競價。為使市場降溫，建築開發商須等待「現場搖號」，才能取得土地。
面對這種搶地熱潮，大陸景瑞地產的投資經理朱銳說「肯定會參加搖號，賭一把」。他所競拍的土地，共有42名搖號者，中獎幾率2.5%。
南京房地產開發建設促進會秘書長張輝直言，「太瘋狂了，不用史上最嚴調控重典，恐怕剎不住。」
另有專家指出，限購可能是南京政府不得不祭出的「大招」。1050921
(中央社)
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