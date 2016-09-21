興航遭控保留好賺航線 民航局：另外申請
威航10月起停業，桃園空服員職業工會今天指控復興航空把子公司當試驗品，只願保留載客率高航線，民航局回應，復興航空航線是重新申請。
本土廉價航空威航10月起正式停業，雙方勞資爭議尚未落幕，桃園市空服員職業工會今天和部分威航空服員赴交通部抗議，認為母公司復興航空把子公司威航當作試驗品，「航線好賺就留，勞工用過就丟」。
桃園市空服員職業工會今天表示，威航是前景看好的航空公司，旅客人數和去年同期相比成長3.5倍，平均載客率7成5，清邁航線更有8成5以上載客率，但母公司卻以經營策略為由，宣布停業，只接手賺錢的清邁、福岡、茨城航線。
桃園市空服員職業工會要求交通部重新檢討廉價航空政策，同時未來航空公司申請航線時，應該將勞資爭議納入評比。
民航局空運組長韓振華也出面接下陳情書，他表示，依照現行規定，航空公司航權如果6個月沒使用，民航局就會收回，至於復興航空目前申請的日本福岡、泰國清邁都是重新申請，這2地都是開放天空，任何航空公司都可申請。
他也澄清，復興航空目前並無申請日本茨城航線，至於將勞資爭議納入航線申請的評比，他則表示，這要經過通盤考量再研議。
對此，復興航空表示，威航自2014年12月首航以來，所有航線均未能獲利，累積虧損已逾11億元，且有逐步擴大趨勢，因此忍痛停業。
威航今天也發出聲明稿，強調桃園空服員職業工會的今天抗議的言論和威航停業、勞資協商議題無關，至於目前勞資爭議已經透過過台北市勞動局協調，資方釋出優於勞基法的資遣方案，任職滿2年可領取超過3個月之資遣費用。
根據統計，目前已經有7成勞方和威航資方達成協議，台北市勞動局已經安排明天舉辦第3次協商會議，呼籲勞方循正常管道溝通。1050921
(中央社)
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