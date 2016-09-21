5職業工會欠繳保費 勞工應注意權益
勞動部勞保局今天公布職業工會欠繳保費名單，包含桃園縣大客車駕駛員職業工會等5個職業工會，提醒勞工注意自身權益。
根據勞動部勞保局統計，截至民國105年8月31日，計有桃園縣大客車駕駛員職業工會等5個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期。勞保局表示，除將依法將工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善。
勞保局表示，職業工會每月向會員收取的勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，將對所屬會員權益造成影響。不過，若會員應繳保險費已繳給工會，可於申請各項給付時，提具工會開立的繳費證明，則不會影響給付權益。
因此，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以保障自身權益。
欠繳保險費的職業工會名單為：桃園縣大客車駕駛員職業工會、高雄市園藝花卉人員職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、新北市荖花荖葉包裝加工職業工會及嘉義縣清潔服務職業工會。
勞保局表示，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，將立即移送檢調單位偵辦。欠費的各工會所屬理、監事及會員，督促工會應儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。1050921
(中央社)
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