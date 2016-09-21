韓JYP娛樂證實 藝人鄭珍雲和譽恩戀愛
南韓造星經紀公司JYP娛樂今天發表官方聲明，證實女團Wonder Girls成員譽恩和男團2AM成員鄭珍雲的戀情。
南韓「體育朝鮮」今天引述JYP娛樂表示，譽恩和鄭珍雲同屬JYP娛樂公司時，即透過音樂交流培養出特別的交情。
JYP娛樂聲明指出，譽恩和鄭珍雲自2014年初發展成戀人關係，雖然鄭珍雲之後轉往Mystic娛樂公司，但兩人戀情至今仍持續維持著，請大家祝福他們。
據報導，稍早，南韓某媒體報導譽恩和鄭珍雲自2014年起已交往3年，因對音樂有著相同的價值觀而由前後輩關係發展成戀人。1050921
(中央社)
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