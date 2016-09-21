柯P：工作是被罵 做一天鐘被和尚撞一天

台北市長柯文哲今天被幼稚園小朋友問到工作是什麼，他自嘲「好像是被罵」。他會後受訪時則說，「以前說做一天和尚撞一天鐘，現在是新概念，做一天鐘被和尚撞一天」。

今天是921大地震17週年，也是921國家防災日，全國各級學校同步在上午9時21分，配合氣象局發布模擬地震狀況進行演練，柯文哲與副總統陳建仁前往辛亥非營利幼兒園，視察地震避難演習。

小朋友看到副總統，拋出各種問題。有人問他最愛的食物與水果、最喜歡去的地方、工作是什麼。互動過程中，9點21分地震警報響起，陳副總統與柯文哲陪同小朋友一起躲在桌子底下演練。

柯文哲致詞時表示，台灣是天然災害很多的國家，颱風、地震都很常見，無法避免災害發生，但可以做好準備，減少損傷。台北市的中小學有防災課綱，內容包括颱風、地震、毒品、家暴、性侵到霸凌，現在把防災課程往下延伸到幼稚園。

柯文哲會後受訪時表示，這主要是觀念的灌輸，本來防災課綱只有從小學開始，現在從幼稚園開始，給小朋友簡單的觀念，不要跑、不要推等。

媒體詢問，跟小朋友說常被罵，有覺得委屈嗎？柯文哲僅簡單回應「不會啦，還好」。「以前說做一天和尚撞一天鐘，現在是新概念，做一天鐘被和尚撞一天」。

另外，柯文哲致詞時，一度口誤把「陳副總統」講成「陳副市長」，他尷尬的說「哇哇，歐，這是口誤，我跟陳建仁很熟啦，當到台大教授都認識」。

媒體詢問，柯文哲昨天在議會施政報告時提到，任內捷運都不會漲價？柯文哲表示，將在現有基礎上增加捷運站業外收入，來補貼運價差額，未來兩年半絕不會漲價。

對於柯文哲昨說大巨蛋若拖到選舉就拆掉，他今天重申，從頭到尾市府都是依法行政、希望是安全的公共建築，就只有這兩點。他呼籲，希望遠雄是講信用的公司，公司開這麼久，且寫下白紙黑字的同意書，按照協約做好就好了。

媒體詢問，若遠雄出爾反爾怎麼辦？柯文哲回應「那麼大公司，不可以這樣」。1050921

(中央社)