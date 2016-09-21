顏大和:特偵組廢或不廢 尊重立委
最高法院檢察署檢察總長顏大和今天說，社會對特偵組有些意見，他概括承受，重申特偵組沒有濫權，選擇性辦案因法有明定；特偵組短期內不宜廢，但長期存或廢，尊重立委意見。
立法院司法及法制委員會上午審查民進黨立委蔡易餘、李俊俋等人所提刪除法院組織法第63條之1廢除特組法源依據，國民黨籍立委許淑華認為，特偵組修法為何只廢不修？民進黨立委段宜康關切10年來特偵組起訴到地方法院的定罪率平均48.8%不到5成，績效不彰。
顏大和答復說，特偵組從96年到105年8月底止，起訴96人，判決有罪40人、無罪42人。他說明，第一，首長特別費案因法律修改有首長與秘書後來被判無罪；第二，二次金改涉及洗錢案部分被判無罪；第三，中醫師行賄立委與牙醫師公會行賄立委到最後有10幾位被判無罪。
民進黨立委張宏陸質詢特偵組該不該廢？顏大和說，立法院行使檢察總長同意權時，他曾表明特偵組短期內不宜廢，長期而言要廢或不廢，尊重立委意見，這個態度到目前為止沒有改變。
他說，社會對特偵組有些意見，他概括承受，但特偵組沒有濫權，特偵組檢察官辦案與其他檢察官一樣適用刑事訴訟法規定；特偵組不能說選擇性辦案，因為法院組織法第63條之1規定，特偵組辦部長級以上重大貪瀆案件等3種，因為「人」的關係。
外界詬病特偵組沒有監督機制，顏大和說，立法院可考慮在刑事訴訟法規定，特偵組辦理案件，假設不起訴處分，就一律交付審判。當然也有人說已有廉政署，會與特偵組設置重疊，但廉政署是行政機關，特偵組是司法機關。
他說，講這些不代表不贊成廢除特偵組，尊重立院、法務部上級長官的意見。1050921
(中央社)
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