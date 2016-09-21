傳開10張支票 國民黨：合法資金調度

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外傳中國國民黨在黨產條例公布後開出10張支票；國民黨文傳會主委周志偉今天表示，這是國民黨在條例生效前的合法資金正常調度，沒有爭議，國民黨會全力保護員工權益。

媒體報導，政黨及其附隨組織不當取得財產條例公布後隔天，國民黨開出10張支票，共新台幣5.2億元，準備應付未來10個月黨工薪水。

周志偉上午受訪表示，黨產條例8月10日公布，依規定於公布後3天生效，也就是8月12日，國民黨做合法資金調度是在條例生效前的8月11日。

周志偉說，這是國民黨的合法資金正常調度，沒有爭議，怎麼能說是不當取得的財產；黨產委員會要經認定過程，才能推定當或不當，不是黨產委員會主委顧立雄一句話就認定是不當。

他表示，媒體報導國民黨開出10張支票，消息從何而來？若是銀行透露，沒有保護客戶資訊，涉及違法，若是黨產委員會壓迫銀行取得訊息，也超越法律授權。

周志偉強調，黨產條例第9條規定，推定為不當取得的財產，自條例公布之日起禁止處分，但履行法定義務或其他正當理由不在此限。

他說，發放員工薪資、提撥舊制退休金等是國民黨應負的法定義務，且是正當理由，國民黨會全力捍衛。1050921

(中央社)