陰道塞劑拿來吞！6成民眾吃藥不問藥師
民眾用藥習慣習慣差、吃藥不看說明！食品藥物管理署調查發現，超過6成的國人會自己買藥吃，但卻不詢問藥師，且部分民眾不只購買市售處方藥亂吃，連就醫的藥物都憑感覺吃、不看藥袋，就有藥師遇過阿嬤把陰道塞劑拿來吞，甚至有20多歲年輕人一次吃下21顆咳嗽藥。
食藥署今天公布2016年國人用藥行為調查，高達65％的民眾，會自行購買成藥或指示藥，國人愛買的藥物前三名為止痛藥、綜合感冒藥與胃腸藥。服用藥物的時候，6成民眾不會詢問藥師，2成的人憑自己經驗感覺、甚至是親友推薦來服藥，顯示國人用藥觀念仍待加強。
食藥署藥品組科長黃琴喨說，調查也發現，超過1成民眾吃藥不看標示，又以65歲以上長輩居多，多數人購買食品會注意保存期限、成分等標示，應養成習慣，用藥前也必須看用途、使用方法、警語等注意事項。
國人不僅購買成藥、指示藥時不看說明，就連到醫院看病領藥，也不看藥袋，憑感覺亂吃。亞東醫院正確用藥教育資源中心藥師許嘉芬說，部分長輩以為「一顆」的藥，就是要拿來吞，曾有阿嬤誤把陰道塞劑吞下肚，還抱怨卡卡的吞不下去；更有長者自己吞發泡錠，吞完跟她說「這個藥怎麼吃了滿嘴泡泡」。
別以為亂吃藥只會發生在老人身上，年輕人不看藥袋，也可能出現天兵服藥法，許嘉芬表示，她就曾遇過20多歲的年輕人，一次吞下21顆咳嗽藥，細問下才知，患者過去都到診所看病，習慣一餐吃一包藥，到醫學中心領了未分裝的藥物，也一次吃一包。
許嘉芬說，好在這些患者都沒有發生嚴重的副作用，經過衛教與說明，就改善錯誤行為，若長期服用大量感冒藥、咳嗽藥，可能傷害肝臟。
(中時)
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