出面控血汗 逾9成櫃哥櫃姐颱風天仍需上班

莫蘭蒂、馬勒卡雙颱上周接連來襲，全台各縣市依災情程度紛紛宣布放颱風假，不過根據專櫃暨銷售人員工會以及台灣青年勞動九五聯盟的調查，雙颱侵台期間，92%的專櫃銷售人員仍須出勤上班，多數百貨更以罰款扣薪的方式威脅櫃哥櫃姐到班，若被查到空櫃，最高會被百貨公司罰一萬元。

調查顯示，有78%的百貨從業人員颱風天出勤完全沒有任何津貼，交通費、誤餐費一毛都沒有；僅有5%可領取一千元以內的交通津貼；僅4%颱風天出勤視同加班，薪資以日薪的1.5倍計算，另外有9%可領雙倍薪資。

一名高雄大遠百的櫃姐控訴，政府都已經宣布放颱風假了，但老闆就是要跟天氣賭，宣布放假的前一晚就要求員工隔天要到班，而且還要比其他的百貨公司早一個小時開門，就是怕搶不到颱風財。

民進黨立委林靜儀表示，百貨公司規定空櫃罰金是違法行為，會向勞動部檢舉。民進黨立委鍾孔炤則表示，希望在立法院這一會期增訂勞動基準法第40條之1，讓勞工在颱風天出勤狀況比照公務人員。

(中時)