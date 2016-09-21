台大創創挑戰賽起跑 提供創業一條龍服務
台大提供年輕人「創業一條龍」協助！台大今宣布，總獎金800萬元的首屆「創創挑戰賽」起跑，邀請全國年輕人參與創業競賽，未來半年，將提供他們創業過程所需的知識，最後勝出的5隊各可獲80萬元創業基金，並送他們到台大矽谷中心學習3到6個月。
台大舉辦「創創挑戰賽」，透過長達半年的培訓與競賽，協助年輕人從0到1的整合創業過程所需知識、產學師資與技術關鍵性資源，為全台挑戰者開闢新舞台。這項競賽全國年輕人皆可參加，但已成立公司或在創業競賽中拿超過100萬元獎金者被排除。
台大表示，這次競賽總獎金達800萬元，除了鑽石種子基金提供驗證與創業獎金，宏碁、研華、IBM、英特爾、微軟、台灣三星等重量級業者提供技術資訊平台，加上業師與導師的專業輔導，共同形成難得的校園創意創業活動。
台大校長楊泮池表示，教育的目標是培養學生解決問解決問題的能力，「創創挑戰賽」將創新教育的想法融入，是國內少見結合創業教育、培育與競賽一體的活動，進一步營造台灣整體創新、實踐的場域。
楊泮池說，台大7月份在美國矽谷成立「台大矽谷中心」，有一些台大校友在那裡幫忙，他們在矽谷有豐富的人脈，可以協助台灣年輕人創業。在這次「創創挑戰賽」勝出的最後5隊，台大會送他們到「台大矽谷中心」去學習3到6個月，除了看看這個世界有多大外，也有助於他們尋找創業資金。
(中時)
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