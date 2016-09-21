6子女慘成狗仔頭號箭靶 小布震怒控訴裘莉「解放地獄」

小布氣裘莉處理離婚一事不夠成熟低調，還為了單獨拿下撫養權搞得一團亂，猶如解放地獄。(達志影像)

小布、裘莉10年愛情修成正果不過2年，才慶祝完「棉婚」沒多久，如今竟宣布離婚，讓人不剩唏噓，雖雙方台面上表示是因「無法消除的歧見」以及「顧及家庭健康」才做此決定，然外界「消息」滿天飛，而最讓小布氣炸的，是他被貼上「壞爸爸」的標籤，以及老婆處理離婚意氣用事，因此讓孩子們成了狗仔的頭號目標。

據TMZ報導，布裘宣布離婚的理由，相傳對教育孩子的理念不同僅是其中一項，有傳夫妻倆這幾年吵很大，爆出裘莉不滿老公呼麻、酗酒還疑似偷腥，覺得他「壞爸爸」的作為會給孩子帶來負面影響，因此心死決定離婚，而這「標籤」讓小布氣炸了，反控裘莉對於離婚所採取的行動，才是置6名子女於危險之中，讓他們成為狗仔競相追逐的頭號目標，事實證明這煩憂已成真，因為目前布裘一家居住的豪宅外站滿了攝影師，儼然「狗仔熱點」，洛杉磯警方已加強人員在周遭區域巡邏。

據悉，離婚前幾天，小布仍積極跟裘莉溝通，希望她處理離婚問題時能「像個大人」，小布覺得為了孩子好，還是低調為上，但裘莉沒能聽進去，還為了拿下6名子女的單獨撫養權，而搞得布裘離婚一事「焦土化」，徹底惹怒孩子的爸，形容裘莉猶如「解放了地獄」，對此頭痛不已，以目前的結果來看，相當愛護小孩的裘莉與小布是「雙輸」，兩人的離婚，確實讓子女們陷入混亂之中，未能解套。

(中時電子報)