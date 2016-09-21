「上傳臉書才給拍」小S虧許老三骨子裡就想紅
藝人小S婚後育有3個女兒，其中小女兒「許老三」由於個性鬼靈精怪，讓她在臉書上擁有超高人氣，而今天小S拍攝許老三揹書包的影片，竟被她用「會放上臉書才給拍」當交換條件，母女間逗趣互動讓網友笑到噴飯。
小S在臉書分享許老三要去上學的影片，影片中小S要求她將書包揹起來，不過許老三先是愛理不理，接著反問若揹起來會上傳臉書嗎?在小S允諾下竟乖乖揹起書包給拍，不過小S也不讓許老三專美於前，頻頻追問書包是否放著「高跟鞋、禮服、化妝品」等用品，竟讓反應極快的許老三頓時招架不住，最後要求許老三獻吻雖險被呼攏過去，不過在「直接親才放臉書」半威脅狀態下，許老三則是乖乖就範與小S當眾接吻，最後許老三要出門時，兩人更是隔空大喊愛對方，讓人感受到母女之間的好感情。
小S和許老三在影片中有趣互動，也讓粉絲直呼這麼小就學會用放臉書當交換條件，完全遺傳媽媽古靈精怪的性格，甚至表示接班人正式出現了，這也讓小S猛虧許老三「骨子裡就想紅的兒童」。
(中時電子報)
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