「上傳臉書才給拍」小S虧許老三骨子裡就想紅

小S與許老三的互動常讓網友笑到噴飯。(圖/取材自小S臉書)

藝人小S婚後育有3個女兒，其中小女兒「許老三」由於個性鬼靈精怪，讓她在臉書上擁有超高人氣，而今天小S拍攝許老三揹書包的影片，竟被她用「會放上臉書才給拍」當交換條件，母女間逗趣互動讓網友笑到噴飯。

小S人氣居高不下，節目、代言邀約不斷。(圖/本報系資料照)

小S在臉書分享許老三要去上學的影片，影片中小S要求她將書包揹起來，不過許老三先是愛理不理，接著反問若揹起來會上傳臉書嗎?在小S允諾下竟乖乖揹起書包給拍，不過小S也不讓許老三專美於前，頻頻追問書包是否放著「高跟鞋、禮服、化妝品」等用品，竟讓反應極快的許老三頓時招架不住，最後要求許老三獻吻雖險被呼攏過去，不過在「直接親才放臉書」半威脅狀態下，許老三則是乖乖就範與小S當眾接吻，最後許老三要出門時，兩人更是隔空大喊愛對方，讓人感受到母女之間的好感情。

小S和許老三在影片中有趣互動，也讓粉絲直呼這麼小就學會用放臉書當交換條件，完全遺傳媽媽古靈精怪的性格，甚至表示接班人正式出現了，這也讓小S猛虧許老三「骨子裡就想紅的兒童」。

(中時電子報)