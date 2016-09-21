國艦國造 總統：善盡國際義務

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總統蔡英文今天說，台灣是負責任的國際參與者，「我們造艦絕非要展現武力，而是要善盡國際義務」。

蔡總統上午南下高雄主持海巡署國造1000噸級「台東艦」（CG-133）及「屏東艦」（CG-135）成軍典禮致詞時，做以上表示。

蔡總統說，台灣四面環海，位處在第一島鏈中心，地理位置重要，做為海洋國家更需要把資源投入海岸巡防上，因為「確保國人在海上生命財產的安全是我們向海上發展的重要基礎」。

她說，近來周邊海域頻頻發生爭議，海巡同仁必須肩負起護漁工作，保衛台灣漁民，捍衛我國海權，因此建立穩固的海洋執法力量，相信也是國人的共識及期許。

總統強調，台灣是負責任的國際參與者，「我們造艦絕非要展現武力，而是要善盡國際義務」。

她又說，從過去至未來，「我們都會持續投入包括查緝走私、海難救助、海洋生態保育等工作」。

蔡總統並期許海巡署要堅定維護國家的海洋權益，保護國人安全，同時持續參與區域搜救合作，確保海洋資源的永續發展。

海巡署表示，台東艦及屏東艦全由國人自行設計、建造，有效貫徹「國艦國造」政策，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，全長87.6公尺、船寬12.8公尺，配攜2部主機，具雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，可讓航行敏捷與穩定，航速可達24節，續航力6000浬，將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊。 1050921

(中央社)