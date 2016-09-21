黃牛搭醫師涉詐保 桃園檢調擴大偵辦

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我要評比

桃園地檢署偵辦涉嫌詐領健保給付案，發現桃園一家知名醫院李姓副院長及一家婦產科診所林姓院長涉案，檢調擴大搜索，正進一步追查。

桃園地檢追查發現，保險黃牛搭上李姓嫌疑人及林姓嫌疑人查出詐領新台幣4600多萬元和1300多萬元。

桃園地檢署表示，這起案件，以詐欺及偽造文書案件擴大追查。1050921

(中央社)