藍8縣市長赴陸 國民黨：幫蔡政府擦屁股
針對藍營八縣市首長日前赴陸討論經濟民生議題，國民黨21日上午表示，希望政府不要以偏概全，片面選擇性解讀國民黨的兩岸政策，國民黨是在幫蔡政府擦屁股解決問題。
國民黨文傳會副主委胡文琦提到，林全說藍營八縣市首長赴陸「不能傷害國家主權」，但歷年民進黨從院長等級的謝長廷，到立委和縣市長多人都曾赴陸，這難道不是雙重標準？另外，蔡政府上台後一連串作為，像台日漁業談判、林奏延出席WHA、沖之鳥、太平島事件，這些才是真正傷害國家主權。
他表示，林全和張小月說兩岸交流「不要有政治前提」是錯的，國民黨堅持要依據中華民國憲法、深化九二共識，來化解兩岸的敵對狀態。政府應符合多數主流民意施政，不要整天扣人家紅帽子，「如果政府真的行，藍營的縣市首長需要這樣子去嗎？」
他也提出，若有比九二共識能解決問題的論述和作法，人民和國民黨都樂見這樣的討論，「若蔡政府在兩岸問題上只有1001招，把所有責任都推給對岸，像個無助的小孩吵吵鬧鬧，這樣的政府選出來何用？」
(旺報)
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