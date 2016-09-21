反核四與警方推擠挨告 蔡丁貴發監執行

台大退休教授、公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴，日前在立法院反核與警方推擠挨告，遭判拘役30日、得易科罰金。今天上午他在妻子及支持者陪伴下，到台北地檢署報到，發監執行。

這起案件發生在民國102年間，蔡丁貴為了反對立法院追加核四預算，率眾在立法院大門外遊行，但卻與警方爆發衝突，被依妨害公務罪嫌起訴。

今年7月台灣高等法院判蔡丁貴拘役30日、可易科罰金。但他卻放棄繳納罰金，今天上午在妻子、支持者陪伴下，到北檢在貴陽街上的執行科報到，發監執行。

蔡丁貴說，警察並非他們的抗爭對象，所以入監時會帶著聖經、聖雄甘地的書籍，以了解耶穌當時如何抵抗羅馬帝國的壓迫，並學習甘地的非抗爭手段。1050921

(中央社)