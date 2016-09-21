新南向政策 綠委盼科技部進化成雷丘
民進黨立委吳思瑤今天表示，科技部有關新南向的經費僅佔科技部總預算的1.43%，期許科技部可以再進化升級，從「皮卡丘」進化成「雷丘」，才能為台灣經貿產業殺出一條生路。
科技部長楊弘敦今天列席立法院教育及文化委員會報告業務概況，並備質詢。在新南向政策上，楊弘敦表示，科技部已成立新南向科研推動小組，也與越南、菲律賓及印度簽署雙邊科技合作協定，並整合東南亞區域研究能量，推動災害防救研究。
民進黨立委吳思瑤在質詢時第一句就問楊弘敦，「新南向政策科技部抓對寶了嗎？」她認為，科技部有關新南向的經費僅佔科技部總預算的1.43%，只能算是還沒進化的「皮卡丘」，所以戰鬥力必須升級，進化成「雷丘」，才能為台灣經貿產業發展殺出一條生路，新南向政策才會成功。
吳思瑤表示，科技部在構築國際平台，如成立跨部會南海研究中心，及新增設駐新南向主要國家駐點辦公室的部分沒有新進度。
對此，楊弘敦指出，目前因為外交部恐裁撤外館，因此科技部正與外交部討論中，不過主要增設的地點基本上不會被裁撤，希望除印度、越南、澳洲等駐點之外，能新增印尼和新加玻。
吳思瑤表示，科技部新南向作為多被批為「新瓶裝舊酒」，但就編列的預算來看，共有11項延續性計畫，預算增加新台幣4795萬元，包括擴大獎補助、國際交流合作等，「好的舊酒當然可以保留。」更新增了10項計畫的「新酒」，預算編列達4億4883元的，這值得肯定。1050921
(中央社)
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