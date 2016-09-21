續撈雄三飛彈與否 海軍23日開會評估

我要評比

海軍金江艦誤射雄三飛彈，海軍持續打撈彈體。海軍參謀長梅家樹今天說，目前在落彈點可能區域，搜尋沒有發現明確彈體，是否繼續打撈，23日海軍會找相關單位，做綜合專業評估。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部業務報告，民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時關心海軍金江艦誤射雄三飛彈之後，軍方的撈彈進度。

海軍參謀長梅家樹答詢表示，誤射事情發生之後，一直有派兵力去打撈，目前在落彈點可能區域，搜尋沒有發現明確彈體，現在還在持續搜尋。

蔡適應詢問還要持續打撈嗎？梅家樹表示，這週已經完成區域搜尋，23日海軍會找中科院、民間專業單位、大氣海洋局等人員，針對地區水文和彈可能的狀況，做綜合評估。

蔡適應詢問23日的會議是否會決定繼續打撈或是結案？梅家樹說，目前區分兩部分，警戒持續做，是否繼續打撈會做專業評估。

梅家樹面對中國國民黨籍立委徐志榮質詢時進一步解釋，軍方長時間警戒，確保武器機密性，目前為止只有台灣的搜尋兵力，公海沒有其他國家兵力。1050921

(中央社)