清查不當黨產網站 重新上線

行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，委員會昨天開會決議，重新公開「清查不當黨產，向全民交代」網站。

施錦芳上午召開記者會表示，今年3月30日，民進黨籍立委鄭麗君、李昆澤、葉宜津等人曾要求行政院重新公開網站，但當時國民黨團要求交付協商，一直擱置到現在。

她表示，委員會昨天決議將行政院在2002年至2007年架設的「清查不當黨產，向全民交代」網站重新公開上架，並把網站原始碼改採MIT授權條款公開，希望讓關心的朋友，更自由使用調查資料。

施錦芳表示，網站是行政院在2002年2007年所調查的相關資料，並不是現在的調查結果，不過作為一個民主國家，相信這些過去的資料應該讓全民共享，因此決定重啟網站，黨產會後續陸續清查資料，也會透過網站公告。1050921

(中央社)