清查不當黨產網站 重新上線
行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，委員會昨天開會決議，重新公開「清查不當黨產，向全民交代」網站。
施錦芳上午召開記者會表示，今年3月30日，民進黨籍立委鄭麗君、李昆澤、葉宜津等人曾要求行政院重新公開網站，但當時國民黨團要求交付協商，一直擱置到現在。
她表示，委員會昨天決議將行政院在2002年至2007年架設的「清查不當黨產，向全民交代」網站重新公開上架，並把網站原始碼改採MIT授權條款公開，希望讓關心的朋友，更自由使用調查資料。
施錦芳表示，網站是行政院在2002年2007年所調查的相關資料，並不是現在的調查結果，不過作為一個民主國家，相信這些過去的資料應該讓全民共享，因此決定重啟網站，黨產會後續陸續清查資料，也會透過網站公告。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。