遭爆婚外情 台北市議員陳彥伯道歉
已婚的新黨台北市議員陳彥伯被媒體拍到與一名女子約會，陳彥伯今天公開道歉，他說，沒有先處理婚姻就喜歡上別人，要深切檢討。
壹週刊報導陳彥伯在10日傍晚載一名年約30歲、身材纖細、長相清秀，體型看起來相當骨感的女子離開市議會，前往漁港等處約會。兩人4天內就碰面3次，在人多的地方會刻意保持距離，但當到人潮較少的東北角海岸時，就會勾肩搭背、十指緊扣，摸黑到海邊熊抱、熱吻、摸臀。
陳彥伯上午受訪時坦誠有婚外情，他說，結婚10多年來，一直有些問題無法解決，但在還有婚姻的狀況下，就喜歡上別人，他要深切檢討並對此道歉。
陳彥伯表示，女主角是很單純的朋友，不是北市府官員，請外界不要猜測。是他先喜歡上人家，主動追求，對方是無辜的人，有任何問題請針對他，任何責任跟指責，他願意一個人承擔。
陳彥伯說，昨天有跟太太坦誠此事、溝通婚姻問題，目前太太情緒平穩，兩人也沒有爭吵，還在持續溝通。
他說，當然也會向女主角道歉，事情是他造成的。至於以後會怎麼樣，或是否要離婚？陳彥伯說，這屬於私領域的事情，他不便多說，會跟家人繼續溝通，所有責任他一肩扛，請外界不要傷害到他的家人。1050921
(中央社)
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