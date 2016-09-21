立委問自評分數 馮世寬給自己打一百分
國防部長馮世寬今天在立法院面對立法委員質詢時兩度表示，他給自己的表現打一百分，他並表示國軍會越來越好，自己也有自信把國軍官兵帶好。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部業務報告，中國國民黨籍立法委員呂玉玲質詢時問馮世寬上任4個月以來發生這麼多事情，給自己打幾分？
馮世寬表示：「我給自己打一百分」。呂玉玲批評馮世寬自我感覺良好，如果她是馮世寬，絕對不敢給自己打分數，從雄三飛彈誤射、小白虐狗事件、戰車翻覆事件，馮世寬失言、神隱，「部長有扛起責任嗎？還敢給自己打一百分？」
馮世寬表示，「那是我給自己自信，而且要告訴所有官兵，我領導國軍！」呂玉玲說，不是要問馮世寬有沒有自信，而是經過這些事情給自己滿意度打幾分，馮世寬提高音量重申，「一百分！」
呂玉玲批評馮世寬自我感覺良好這樣做下去，國防體制雜亂無章，馮世寬表示，「不可能！他們會越來越好，而且我有自信把他們帶好。」
呂玉玲說，有退將批評，部隊裡的傳統是碰到下屬就囂張、碰到長官媒體就緊張、碰到問題就慌慌張張，馮世寬說，「那是妳講的，不是我講的，我沒聽過，今天我當長官，我的部下沒這感覺，國家已經民主化」。
呂玉玲並指出，颱風救災卻傳出救災官兵吃白飯配罐頭，馮世寬說，救災大家都在努力，何必計較小事情？他並提高音量說，「救災官兵通通都沒飯吃嗎？」呂玉玲說，她支持國軍救災，希望國防部不要沒事罵軍人，有事才叫軍人來做，要多多體恤。1050921
(中央社)
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