紐約愛樂慶週年 將開臉書直播音樂會

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1842年成立的紐約愛樂交響樂團（New York Philharmonic）明天將舉行175週年開季音樂會，首度以臉書直播這場音樂會。

法新社和「紐約時報」（New York Times）報導，明晚7時30分（台北時間早上7時30分）在大衛格芬廳（David Geffen Hall）舉行的音樂會，曲目包括蓋希文（Gershwin）的F大調鋼琴協奏曲、科瑞里亞諾（John Corigliano）的STOMP管弦樂曲和捷克作曲家德弗札克（Dvorak）的第9號交響曲「新世界」（From the New World）。

這標誌著紐約愛樂慶祝開季，並以「新世界交響曲」（New World Symphony）為名推出的「新世界計畫」（New World Initiative）。此計畫受到鼓勵各大城市閱讀同1本書的計畫啟發。

音樂會影片上線45天內都可在臉書、YouTube和紐約愛樂官網觀看。

紐約愛樂將演奏德弗札克最知名現代作品之一的「新世界交響曲」。「新世界交響曲」為紐約愛樂委託德弗札克創作的作品。

紐約愛樂與紐約市各地的學校和宗教團體中數百個音樂團體聯繫，希望他們能表演「新世界交響曲」。

目前為止紐約5個行政區有70多個團體加入「新世界計畫」，他們將在這座多元化城市的各個角落演奏。（譯者：中央社陳昱婷）1050921

(中央社)