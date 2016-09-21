iPhone 7帶1支進大陸 就要課稅
中國大陸海關規定，手機、平板、電腦等電子產品都屬應稅商品，旅客攜帶新買的iPhone 7入境，即使只有1支，都要申報並繳稅。
蘋果產品在境外價格略低於大陸境內，因此大陸不少消費者轉戰海外市場，也有在大陸的台商會託朋友從海外帶1支新貨。
上海新聞晨報今天報導，大陸海關總署2010年第54號公告規定，居民旅客入境有人民幣5000元免稅額度，但同時規定「菸草製品、酒精製品以及國家規定應當徵稅的20種商品等另按照有關規定辦理」。
其中，iPhone 7屬不予免稅的20種商品範圍，入境時要繳稅。旅客即使自帶1支、屬自用的iPhone 7，同樣要在過海關前向海關主動申報並繳稅，稅率為15%。
蘋果系列產品不同規格型號在不同時期價格不一，因此大陸海關總署公告中，沒有列明蘋果系列產品的完稅價格。因此旅客最好提供真實交易的購物發票或收據，以便海關估價參考。
即使改用郵遞iPhone 7也行不通，因為個人郵遞到大陸的郵包有限值，台、港、澳每次限值為人民幣800元；其他國家和地區每次限值為1000元。超過規定限值需要按照貨物報關或退運。
報導以熱門的iPhone 7 Plus 256GB為例，在蘋果美國官網報價為969美元，以當前匯率再加上15%的關稅，總價約為人民幣7500元，仍比大陸行貨7988元有優勢；但同款型號手機在蘋果香港官網報價港幣8288元，加上關稅，折合人民幣總價約8200元，就不如大陸行貨便宜。1050921
(中央社)
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