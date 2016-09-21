告發兆豐案 曾銘宗：因外界一再模糊焦點
中國國民黨立委曾銘宗今天表示，因兆豐事件外界一再泛政治化、模糊焦點，為儘速釐清事實，以昭公信，他今天檢具「告發書」，向監察院提出告發，請其儘速介入調查。
兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。
因兆豐案一再遭外界泛政治化、模糊焦點，曾銘宗今天上午到監察院，向監察院提出告發，請監察院能夠儘速調查。曾銘宗在受訪時說，他沒有告發的對象，他告發的是這個事件，有關兆豐被罰將近57億元的這事件。
曾銘宗指出，整個兆豐事件是兆豐紐約分行的重大疏失，有沒有涉及到洗錢，檢調單位或是主管機關正在追查，但是這事情這幾個月來，外界一再泛政治化、模糊焦點，所以應該讓五權分立的監察院介入，能夠中立的來調查這件事，調查之後，儘快澄清事實，以昭公信。
曾銘宗強調，他曾擔任金管會主任委員，不會逃避應承擔之責任並檢討，但不接受泛政治化的惡意抹黑；另外，他也說，若行政院督導小組願意約詢他，他也願意，樂意去接受詢問。
曾銘宗也表示，希望國內金融業能記取此次教訓，能夠提高法遵的水準，落實防治洗錢的相關作業，能夠為國家的經濟發展，與消費者提供更好的服務。1050921
(中央社)
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