司院人事同意權案 蘇嘉全:該表決就表決

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立法院長蘇嘉全今天再度向中國國民黨立法院黨團喊話，希望能夠同意行使司法院正副院長及5位大法官人事同意權，不要讓憲政出現空窗期，但也說，會依議事規則該表決就表決。

司法院正副院長與5名大法官任期到10月底止，立法院規劃10月底行使人事同意權，但日前立法院長蘇嘉全邀集朝野黨團二度協商司法院人事同意權行使相關問題，國民黨團對司法院長被提名人許宗力是連任還是再任，認為有違憲疑慮，拒絕簽署協商結論。

蘇嘉全上午接見日本眾議員長島昭久等一人前受訪表示，10月底前完成司法院正副院長與大法官被提名人人事同意權行使，是依法行事，10月31日大法官任期屆滿，立法院行使大法官同意權，絕對是應該要做的事情，也是該盡的義務。

他表示，會請立法院議事處將所有流程檢討一遍，希望國民黨團能夠同意行使大法官人事同意權，不要讓憲政出現空窗期。

被詢及是否動用表決來決定行使同意權的時程？蘇嘉全說，只要照議事規則，該表決的就是要表決，該如何進行，會照議事規則。1050921

(中央社)